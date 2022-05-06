Васса Малахиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Малахиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Васильевич

Рождение ребёнка
1888

Сын: Ермаков Прокопий Филиппович

Отец ребёнка: Филипп Васильевич

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Филипп Васильевич

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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