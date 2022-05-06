Васса Малахиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
1888
Сын: Ермаков Прокопий Филиппович
Отец ребёнка: Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Филипп Васильевич
Смерть
Неизвестно