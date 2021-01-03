Фомин Алексей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомин Алексей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1955

Дата смерти

03.01.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1955

Отец: Фомин Федор Филиппови

Мать: Фомина Вера Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомина Ольга Александровна

Бракосочетание
30.12.1978

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.08.1979

Сын: Фомин Евгений Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.09.1984

Сын: Фомин Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.06.1986

Сын: Фомин Василий Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
03.01.2021

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