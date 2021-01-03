Фомин Алексей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1955
Дата смерти03.01.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1955
Отец: Фомин Федор Филиппови
Мать: Фомина Вера Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
30.12.1978
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.08.1979
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.09.1984
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.06.1986
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
03.01.2021