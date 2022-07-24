Кошкина Екатерина Филиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина Екатерина Филиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Приёмная Мария Ивановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1785

Сын: Кошкин Сын Емельянович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Кошкина) Акулина Емельяновна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Кошкин Степан Емельянович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Кошкин Зот Емельянович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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