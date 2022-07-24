Кошкина Екатерина Филиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Приёмная Мария Ивановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Кошкина) Акулина Емельяновна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1803
Сын: Кошкин Степан Емельянович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно