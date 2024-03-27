Коварская (Щербук) Тамара Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1950
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1950
Отец: Щербак Петр Семенович
Мать: Щербук Елена Ивановна
Рождение ребёнка
20.03.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коварский Владимир Львович
Новосибирск
Место жительства
Неизвестно
г. Новосибирск
Место жительства
Неизвестно
г. Новосибирск Дуси Ковальчук 22-81 тел. +7383-2266702
Смерть
Неизвестно