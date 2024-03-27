Коварская (Щербук) Тамара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коварская (Щербук) Тамара Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1916 г.р.

Мать

1920 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1950

Отец: Щербак Петр Семенович

Мать: Щербук Елена Ивановна

Рождение ребёнка
20.03.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коварский Владимир Львович

Новосибирск
Место жительства
Неизвестно
г. Новосибирск
Место жительства
Неизвестно
г. Новосибирск Дуси Ковальчук 22-81 тел. +7383-2266702
Смерть
Неизвестно
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