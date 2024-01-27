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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

До 1832 г.р.
До 1845 г.р.
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Добавил:

ИН
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иовъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иовъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иовъ

Рождение ребёнка
До 1832 ст.

Сын: Тарасий (Тарасъ)

Отец ребёнка: Иовъ

Бракосочетание
До 1832 ст.

Муж: Иовъ

Рождение ребёнка
До 1845 ст.

Дочь: Лукия Иовлева

Отец ребёнка: Иовъ

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