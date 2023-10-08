Дуйсебай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дуйсебай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ZE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кажымукан

Мать: Гулдана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каратай Алхар

Мать ребёнка: Райхан

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