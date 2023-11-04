Татьяна Трефилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Сын: Босых Иван Филимонов
Отец ребёнка: Босых Филимон Иванович
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Босых Филимон Иванович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Босых Филимон Иванович
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Босых Филимон Иванович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Босых Николай Филимонович
Отец ребёнка: Босых Филимон Иванович
Смерть
Неизвестно