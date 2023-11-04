Татьяна Трефилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Трефилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Босых Филимон Иванович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Босых Иван Филимонов

Отец ребёнка: Босых Филимон Иванович

Рождение ребёнка
1840

Сын: Босых Спиридон Филимонов

Отец ребёнка: Босых Филимон Иванович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Босых Петр Филимонович

Отец ребёнка: Босых Филимон Иванович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Босых Никита Филимонович

Отец ребёнка: Босых Филимон Иванович

Рождение ребёнка
1854

Сын: Босых Николай Филимонович

Отец ребёнка: Босых Филимон Иванович

Смерть
Неизвестно

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