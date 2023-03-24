Донюш Григорий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДонюш Григорий Дмитриевич

Донюш Григорий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

14.10.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Донюш Евдокия Романовна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Донюш Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Донюш Евдокия Романовна

Рождение ребёнка
05.09.1924

Сын: Донюш Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Донюш Евдокия Романовна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Свиридова (Донюш) Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Донюш Евдокия Романовна

Смерть
14.10.1984

Мы используем куки для улучшения работы сайта.