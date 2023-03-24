Донюш Григорий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1886
Дата смерти14.10.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Донюш Евдокия Романовна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Донюш Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Донюш Евдокия Романовна
Рождение ребёнка
05.09.1924
Сын: Донюш Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Донюш Евдокия Романовна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Свиридова (Донюш) Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Донюш Евдокия Романовна
Смерть
14.10.1984