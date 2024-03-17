Воробьев Иван Севостьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1930
Дата смерти07.09.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1930
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1954
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.08.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.07.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
07.09.1993