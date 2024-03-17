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Воробьев Иван Севостьянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1930

Дата смерти

07.09.1993

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1930

Отец: Воробьев Севастьян Яковлевич

Мать: Воробьева (Завагина) Мария Акимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1954

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
07.09.1993

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