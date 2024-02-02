Карасев Лев Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карасев Лев Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1964

Отец: Карасев Анатолий Павлович

Мать: Карасева Валентина Александровна

Рождение ребёнка
06.04.1986

Сын: Карасев Дмитрий Львович

Мать ребёнка: Карасева Татьяна Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
05.06.1997

Дочь: Карасева Анастасия Львовна

Мать ребёнка: Карасева Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карасева Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карасева Екатерина

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