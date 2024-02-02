Карасев Лев Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1964
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1964
Рождение ребёнка
06.04.1986
Мать ребёнка: Карасева Татьяна Александровна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
05.06.1997
Дочь: Карасева Анастасия Львовна
Мать ребёнка: Карасева Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карасева Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карасева Екатерина