Урекина (Иванова) Таисия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Яков
Мать: Иванова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Урекин Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Урекин Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Урекин Виктор
Смерть
2004
Причина смерти: Причина неизвестна
Похороны
Неизвестно