Урекина (Иванова) Таисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урекина (Иванова) Таисия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Яков

Мать: Иванова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Урекин Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Урекин Виктор

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Урекин Виктор

Смерть
2004
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Причина смерти: Причина неизвестна
Похороны
Неизвестно
Владимир, город Владимир, Владимирская область

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