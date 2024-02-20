Вовк Никита Максимович
Место рожденияУкраина Кировоградская обл.,Тышкинский р-н с.Терновка
Дата рождения1899
Дата смерти26.03.1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Вовк Максим
Украина Кировоградская обл.,Тышкинский р-н с.Терновка
Рождение ребёнка
18.03.1927
Мать ребёнка: Вовк Анна Ульяновна
Военная служба
1944
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вовк Анна Ульяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вовк Анна Ульяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вовк Анна Ульяновна
Смерть
26.03.1945
Польша Гданьское воеводство д.Альбрехт
Причина смерти: На войне - погиб в бою
Похороны
Неизвестно
Польша, Гданьское воев., пов. Гданьский, д. Альбрехт, юго-западнее, 200 м