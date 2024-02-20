Вовк Никита Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВовк Никита Максимович

Вовк Никита Максимович

Место рождения

Украина Кировоградская обл.,Тышкинский р-н с.Терновка

Дата рождения

1899

Дата смерти

26.03.1945

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1927 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Вовк Максим

Мать: не указана

Украина Кировоградская обл.,Тышкинский р-н с.Терновка
Рождение ребёнка
18.03.1927

Сын: Вовк Афанасий Никитович

Мать ребёнка: Вовк Анна Ульяновна

Военная служба
1944
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вовк Анна Ульяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вовк Анна Ульяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вовк Анна Ульяновна

Смерть
26.03.1945
Польша Гданьское воеводство д.Альбрехт
Причина смерти: На войне - погиб в бою
Похороны
Неизвестно
Польша, Гданьское воев., пов. Гданьский, д. Альбрехт, юго-западнее, 200 м
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close