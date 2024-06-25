Шорохова Матрена Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шорохов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Шорохов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зония Николаевна
Отец ребёнка: Шорохов Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1841
Отец ребёнка: Шорохов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: (Шорохова) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Шорохов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Шорохова (Шорохова) Марфа Николаевна
Отец ребёнка: Шорохов Николай Николаевич
Смерть
Неизвестно