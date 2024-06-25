Шорохова Матрена Васильевна Около 1812 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шорохова Матрена Васильевна

Место рождения

Буй, город Буй, Костромская область

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шорохов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Шорохов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зония Николаевна

Отец ребёнка: Шорохов Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шорохов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Шорохов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Шорохов Николай Николаевич

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: (Шорохова) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Шорохов Николай Николаевич

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Шорохова (Шорохова) Марфа Николаевна

Отец ребёнка: Шорохов Николай Николаевич

Буй, город Буй, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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