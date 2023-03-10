Стулов Николай Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стулов Жена ?
Место жительства
Неизвестно
г.Сызрань
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Стулов Жена ?
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Стулов Жена ?
Смерть
Неизвестно