Стулов Николай Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стулов Николай Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стулов Жена ?

Место жительства
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
г.Сызрань
Рождение ребёнка
1879

Сын: Стулов Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Стулов Жена ?

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Стулов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Стулов Жена ?

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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