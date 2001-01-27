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Чернецкий Юрий Станиславович

Место рождения

Асбестовский, город Алапаевск, Свердловская область

Дата рождения

09.03.1958

Дата смерти

27.01.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1958

Отец: Чернецкий Станислав Брониславович

Мать: Мелкозерова Клавдия Ивановна

Асбестовский, город Алапаевск, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.04.1986

Дочь: Чернецкая Яна Юрьевна

Мать ребёнка: Охорзина Светлана Борисовна

Нейво-Шайтанский, город Алапаевск, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.03.1991

Сын: Чернецкий Станислав Юрьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
27.01.2001
Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
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