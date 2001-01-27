Чернецкий Юрий Станиславович
Место рождения
Дата рождения09.03.1958
Дата смерти27.01.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1958
Рождение ребёнка
21.04.1986
Дочь: Чернецкая Яна Юрьевна
Мать ребёнка: Охорзина Светлана Борисовна
Нейво-Шайтанский, город Алапаевск, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.03.1991
Сын: Чернецкий Станислав Юрьевич
Смерть
27.01.2001
Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область