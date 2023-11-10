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Губская Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Так же встречается дата рождения - 1817г.
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Мария или Марта Никифоровна

Отец ребёнка: Губский Никифор Иванович

Апостолово, Дніпропетровська область
Так же встречается дата 1842 г.р.
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Губский Пётр Никифорович

Отец ребёнка: Губский Никифор Иванович

Апостолово, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
06.07.1855

Дочь: Пелагея Никифоровна

Отец ребёнка: Губский Никифор Иванович

Апостолово, Дніпропетровська область
331/57 ГАЗО, Ф-224-1-1 Пл-7604910 (с.779)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губский Никифор Иванович

Смерть
Неизвестно
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