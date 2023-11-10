Губская Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Мария или Марта Никифоровна
Отец ребёнка: Губский Никифор Иванович
Так же встречается дата 1842 г.р.
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Губский Пётр Никифорович
Отец ребёнка: Губский Никифор Иванович
Рождение ребёнка
06.07.1855
Дочь: Пелагея Никифоровна
Отец ребёнка: Губский Никифор Иванович
331/57 ГАЗО, Ф-224-1-1 Пл-7604910 (с.779)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно