Игошина (Сорокина) Ирина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
22.08.1981
Дочь: Игошина Надежда Юрьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.01.1987
Сын: Кантемиров Евгений Серверович
Отец ребёнка: не указан