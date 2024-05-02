Игошина (Сорокина) Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игошина (Сорокина) Ирина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1959

Пол

Женский

Добавил:

ол
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кантемиров Сервер Рухленович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
22.08.1981

Дочь: Игошина Надежда Юрьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.01.1987

Сын: Кантемиров Евгений Серверович

Отец ребёнка: не указан

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