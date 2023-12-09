Бородавко Оксана Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.12.1998
Дочь: Сюткина Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Бородавко Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
04.06.2008
Сын: Бородавко Егор Алексеевич
Отец ребёнка: Бородавко Алексей Николаевич