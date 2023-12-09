Бородавко Оксана Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородавко Оксана Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1974 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородавко Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
10.12.1998

Дочь: Сюткина Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Бородавко Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
04.06.2008

Сын: Бородавко Егор Алексеевич

Отец ребёнка: Бородавко Алексей Николаевич

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