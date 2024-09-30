Гурьева (Подольская) Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1961
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.04.1884
Сын: Гурьев Константин Эдуардович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение
17.02.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно