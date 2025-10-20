Хороще (Колбасова) Людмила Сергеевна 19.06.1931 — найти родственников по фамилии на Familio

Хороще (Колбасова) Людмила Сергеевна

Автор
АР
Разумовский А.

женский, родилась 19.06.1931

умерла 05.07.2025

Отец
Колбасов Сергей Васильевич03.07.1897 ст. г.р.
Мать
Колбасова (Задворнова) Ольга Ивановна26.06.1907 ст. г.р.
Супруги
Хороще Петр Иванович12.06.1929 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1931

Отец: Колбасов Сергей Васильевич

Мать: Колбасова (Задворнова) Ольга Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хороще Петр Иванович

Рождение ребёнка
29.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хороще Петр Иванович

Смерть
05.07.2025

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