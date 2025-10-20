Хороще (Колбасова) Людмила Сергеевна
женский, родилась 19.06.1931
умерла 05.07.2025
ОтецКолбасов Сергей Васильевич03.07.1897 ст. г.р.
МатьКолбасова (Задворнова) Ольга Ивановна26.06.1907 ст. г.р.
Супруги
Хороще Петр Иванович12.06.1929 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1931
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хороще Петр Иванович
Рождение ребёнка
29.04.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хороще Петр Иванович
Смерть
05.07.2025