Власова Авдотья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.1853
Сын: Власов Федор Ильич
Отец ребёнка: Власов Илья Тарасович
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Власов Илья Тарасович
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Власов Илья Тарасович
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Власов Илья Тарасович