Власова Авдотья Васильевна 1831 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВласова Авдотья Васильевна

Власова Авдотья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.1853

Сын: Власов Федор Ильич

Отец ребёнка: Власов Илья Тарасович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1862

Сын: Власов Дмитрий Тарасович

Отец ребёнка: Власов Илья Тарасович

Рождение ребёнка
1868

Сын: Власов Григорий Ильич

Отец ребёнка: Власов Илья Тарасович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1870

Сын: Власов Григорий Ильич

Отец ребёнка: Власов Илья Тарасович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.