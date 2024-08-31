Власова (Ташкинова) Евфимия Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Ташкинова) Евфимия Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Ташкинова Васса Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Александр Иванович

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Шестакова (Власова) Александра Александровна

Отец ребёнка: Власов Александр Иванович

Смерть
Неизвестно

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