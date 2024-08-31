Власова (Ташкинова) Евфимия Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Ташкинова Васса Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Шестакова (Власова) Александра Александровна
Отец ребёнка: Власов Александр Иванович
Смерть
Неизвестно