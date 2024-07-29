Устюжанин Афанасий Сильвестрович
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Устюжанин Сильвестр Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Устюжанин Никита Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Устюжанин Яков Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
С 1808
Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно