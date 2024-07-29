Устюжанин Афанасий Сильвестрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устюжанин Афанасий Сильвестрович

Место рождения

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Устюжанин Сильвестр Иванович

Мать: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Устюжанин Никита Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Устюжанин Яков Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
С 1808
Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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