Харин Пахом Денисов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: (Харина) Агафья Пахомова
Мать ребёнка: Харина Степанида Артемьева
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: (Харина) Настасья Пахомова
Мать ребёнка: Харина Степанида Артемьева
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Харин Евтей Пахомов
Мать ребёнка: Харина Степанида Артемьева
Смерть
1856