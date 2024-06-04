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Харин Пахом Денисов

Место рождения

Наумовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Харин Денис (Дионисий) Фомин

Мать: Харина Татьяна Евдокимова

Наумовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харина Степанида Артемьева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Наумовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: (Харина) Агафья Пахомова

Мать ребёнка: Харина Степанида Артемьева

Наумовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: (Харина) Настасья Пахомова

Мать ребёнка: Харина Степанида Артемьева

Наумовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Харин Евтей Пахомов

Мать ребёнка: Харина Степанида Артемьева

Наумовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1856
Наумовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

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