Верховской Андрей Владимирович
Место рожденияг. Режица Витебской губ., ныне г. Резекне в Латвии
Дата рождения31.08.1864
Дата смерти11.09.1923
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1864
г. Режица Витебской губ., ныне г. Резекне в Латвии
Рождение ребёнка
27.06.1897
Дочь: Янина Андреевна
Мать ребёнка: Верховской Мария Васильевна
Suwalki, Suwałki County, Podlaskie Voivodeship, Poland
Рождение ребёнка
17.11.1900
Сын: Верховской Александр Андреевич
Мать ребёнка: Верховской Мария Васильевна
Рождение ребёнка
22.12.1906
Дочь: Рахманин Кира Андреевна
Мать ребёнка: Верховской Serafima Александровна
Рождение ребёнка
03.11.1915
Сын: Верховской Кирилл Андреевич
Мать ребёнка: Верховской Serafima Александровна
Smolensk, gorod Smolensk, Smolensk Oblast, Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.09.1923
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург