Верховской Андрей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верховской Андрей Владимирович

Место рождения

г. Режица Витебской губ., ныне г. Резекне в Латвии

Дата рождения

31.08.1864

Дата смерти

11.09.1923

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1864

Отец: Верховский Владимир Михайлович

Мать: Верховский Эмилия (Робертовна)

г. Режица Витебской губ., ныне г. Резекне в Латвии
Рождение ребёнка
27.06.1897

Дочь: Янина Андреевна

Мать ребёнка: Верховской Мария Васильевна

Suwalki, Suwałki County, Podlaskie Voivodeship, Poland
Рождение ребёнка
17.11.1900

Сын: Верховской Александр Андреевич

Мать ребёнка: Верховской Мария Васильевна

Рождение ребёнка
22.12.1906

Дочь: Рахманин Кира Андреевна

Мать ребёнка: Верховской Serafima Александровна

Рождение ребёнка
03.11.1915

Сын: Верховской Кирилл Андреевич

Мать ребёнка: Верховской Serafima Александровна

Smolensk, gorod Smolensk, Smolensk Oblast, Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верховской Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верховской Serafima Александровна

Смерть
11.09.1923
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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