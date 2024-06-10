Локтев Митрофан Гаврилович 1844 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛоктев Митрофан Гаврилович

Локтев Митрофан Гаврилович

Место рождения

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Локтев Гавриил Иванович

Мать: Агафья Григорьевна

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Локтев Григорий Митрофанович

Мать ребёнка: Наталья Николаевна

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
1869

Сын: Локтев Лаврентий Митрофанович

Мать ребёнка: Наталья Николаевна

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.09.1882

Дочь: Локтева Анна Митрофановна

Мать ребёнка: Наталья Николаевна

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.