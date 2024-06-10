Локтев Митрофан Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Локтев Гавриил Иванович
Мать: Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Локтев Григорий Митрофанович
Мать ребёнка: Наталья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Локтев Лаврентий Митрофанович
Мать ребёнка: Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
10.09.1882
Дочь: Локтева Анна Митрофановна
Мать ребёнка: Наталья Николаевна
Смерть
Неизвестно