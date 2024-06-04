Новожилов Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муницына Людмила Петровна
Мать ребёнка: Новожилова Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
30.03.1953
Дочь: Зимина Тамара Петровна
Мать ребёнка: Новожилова Анастасия Андреевна
Смерть
Неизвестно