Новожилов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новожилов Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЗЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муницына Людмила Петровна

Мать ребёнка: Новожилова Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
30.03.1953

Дочь: Зимина Тамара Петровна

Мать ребёнка: Новожилова Анастасия Андреевна

Смерть
Неизвестно

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