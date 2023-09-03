Шамаев Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамаев Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шамаева (Пыльнева) Светлана Александровна

Рождение ребёнка
10.02.1963

Дочь: Шамаева Наталья Борисовна

Мать ребёнка: Шамаева (Пыльнева) Светлана Александровна

Рождение ребёнка
1967

Дочь: Шамаева Алёна Борисовна

Мать ребёнка: Шамаева (Пыльнева) Светлана Александровна

Смерть
Неизвестно

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