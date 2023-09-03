Шамаев Борис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.02.1963
Дочь: Шамаева Наталья Борисовна
Мать ребёнка: Шамаева (Пыльнева) Светлана Александровна
Рождение ребёнка
1967
Дочь: Шамаева Алёна Борисовна
Мать ребёнка: Шамаева (Пыльнева) Светлана Александровна
Смерть
Неизвестно