Колтуненко Пимен Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти13.11.1991
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колтуненко Елена Пименовна
Мать ребёнка: Колтуненко Нина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колтуненко Наталья Пименовна
Мать ребёнка: Колтуненко Нина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колтуненко Екатерина Пименовна
Мать ребёнка: Колтуненко Нина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колтуненко Галина Пименовна
Мать ребёнка: Колтуненко Нина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колтуненко Нина Ивановна
Смерть
13.11.1991