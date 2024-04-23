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Колтуненко Пимен Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

13.11.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Колтуненко Карп Кондратьевич

Мать: Колтуненко (Ильина) Ульяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колтуненко Елена Пименовна

Мать ребёнка: Колтуненко Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колтуненко Наталья Пименовна

Мать ребёнка: Колтуненко Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колтуненко Екатерина Пименовна

Мать ребёнка: Колтуненко Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колтуненко Галина Пименовна

Мать ребёнка: Колтуненко Нина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колтуненко Нина Ивановна

Смерть
13.11.1991

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