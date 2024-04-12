Лётов Семен Андреев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: Лётов Андрей Сидоров
Рождение ребёнка
14.02.1840
Сын: Лётов Лев Семенов
Мать ребёнка: Прасковья Тихонова
Рождение ребёнка
15.03.1844
Дочь: Дарья Семенова
Мать ребёнка: Прасковья Тихонова
Рождение ребёнка
Вычислено 1850
Сын: Лётов Родион Семенов
Мать ребёнка: Прасковья Тихонова
Рождение ребёнка
Около 1855
Мать ребёнка: Прасковья Тихонова
Рождение ребёнка
07.02.1858
Сын: Лётов Савва Семенов
Мать ребёнка: Прасковья Тихонова
Рождение ребёнка
07.02.1858
Сын: Лётов Ермил Семенов
Мать ребёнка: Прасковья Тихонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Тихонова
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858