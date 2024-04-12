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Лётов Семен Андреев

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Лётов Андрей Сидоров

Мать: Лётова Ирина Константинова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
14.02.1840

Сын: Лётов Лев Семенов

Мать ребёнка: Прасковья Тихонова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
15.03.1844

Дочь: Дарья Семенова

Мать ребёнка: Прасковья Тихонова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1850

Сын: Лётов Родион Семенов

Мать ребёнка: Прасковья Тихонова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Лётов Василий Семенов

Мать ребёнка: Прасковья Тихонова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
07.02.1858

Сын: Лётов Савва Семенов

Мать ребёнка: Прасковья Тихонова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
07.02.1858

Сын: Лётов Ермил Семенов

Мать ребёнка: Прасковья Тихонова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Тихонова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
После 1858
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