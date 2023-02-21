Гайдайчук (Гальянова) Юлия Валерьевна
Место рождениягород Семей (Семипалатинск) Казахстан
Дата рождения01.03.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1988
Отец: Гальянов Валерий Валерьевич
Мать: скрыто настройками приватности
город Семей (Семипалатинск) Казахстан
Бракосочетание
30.06.2017
Рождение ребёнка
14.10.2017
Дочь: Гайдайчук Полина Сергеевна
Отец ребёнка: Гайдайчук Сергей Петрович