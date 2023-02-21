Гайдайчук (Гальянова) Юлия Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГайдайчук (Гальянова) Юлия Валерьевна

Гайдайчук (Гальянова) Юлия Валерьевна

Место рождения

город Семей (Семипалатинск) Казахстан

Дата рождения

01.03.1988

Пол

Женский

Отец

1966 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1987 г.р.

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1988

Отец: Гальянов Валерий Валерьевич

Мать: скрыто настройками приватности

город Семей (Семипалатинск) Казахстан
Бракосочетание
30.06.2017

Муж: Гайдайчук Сергей Петрович

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение ребёнка
14.10.2017

Дочь: Гайдайчук Полина Сергеевна

Отец ребёнка: Гайдайчук Сергей Петрович

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close