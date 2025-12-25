Веселов Петр Дмитриевич
мужской, родился 1818, Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
умер 29.08.1883
ОтецВеселов дмитрий Иванович1799 г.р.
МатьМатрона1801 г.р.
Супруги
Жена Перв Бр Агафия Сергеевна1821 г.р.
Дети
Веселов Иван Петрович1850 г.р.
Веселов Иван Петрович1851 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Веселов дмитрий Иванович
Мать: Матрона
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1839
Рождение ребёнка
Около 1844
Рождение ребёнка
1846
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Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Жена Перв Бр Агафия Сергеевна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Жена Перв Бр Агафия Сергеевна
Рождение ребёнка
1857
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1863
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1868
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1869
Рождение ребёнка
01.04.1873
Дочь: Веселова Александра Петровна
Мать ребёнка: Жена Вт Брака Наталья Северьянова Виссарионова
Рождение ребёнка
22.11.1875
Сын: Веселов Александр Петрович
Мать ребёнка: Жена Вт Брака Наталья Северьянова Виссарионова
Смерть
29.08.1883