Веселов Петр Дмитриевич 1818 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Веселов Петр Дмитриевич

Автор
ЛВ
Веселова Л.

мужской, родился 1818, Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд

умер 29.08.1883

Отец
Веселов дмитрий Иванович1799 г.р.
Мать
Матрона1801 г.р.
Супруги
Жена Вт Брака Наталья Северьянова Виссарионова1836 г.р.
Жена Перв Бр Агафия Сергеевна1821 г.р.
Дети
Веселов Иван Петрович1850 г.р.
Веселов Иван Петрович1851 г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Веселов дмитрий Иванович

Мать: Матрона

Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жена Перв Бр Агафия Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жена Вт Брака Наталья Северьянова Виссарионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1839

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жена Перв Бр Агафия Сергеевна

Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд

Рождение ребёнка
Около 1844

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жена Перв Бр Агафия Сергеевна

Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд

Рождение ребёнка
1846

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жена Перв Бр Агафия Сергеевна

Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1850

Сын: Веселов Иван Петрович

Мать ребёнка: Жена Перв Бр Агафия Сергеевна

Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд

Рождение ребёнка
1851

Сын: Веселов Иван Петрович

Мать ребёнка: Жена Перв Бр Агафия Сергеевна

Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд

Рождение ребёнка
1857

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жена Вт Брака Наталья Северьянова Виссарионова

Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1863

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жена Вт Брака Наталья Северьянова Виссарионова

Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1868

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жена Вт Брака Наталья Северьянова Виссарионова

Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1869

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жена Вт Брака Наталья Северьянова Виссарионова

Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд

Рождение ребёнка
01.04.1873

Дочь: Веселова Александра Петровна

Мать ребёнка: Жена Вт Брака Наталья Северьянова Виссарионова

Рождение ребёнка
22.11.1875

Сын: Веселов Александр Петрович

Мать ребёнка: Жена Вт Брака Наталья Северьянова Виссарионова

Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд

Смерть
29.08.1883

возраст 62 года. от старости

Мы используем куки для улучшения работы сайта.