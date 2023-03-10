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Пуляев Терентий Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1858

Пол

Мужской

Отец

1830 г.р.

Мать

Около 1834 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1858

Отец: Пуляев Василий Петров

Мать: Наталья Данилова

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