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Пуляев Терентий Васильев
Пуляев Терентий Васильев
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.10.1858
Пол
Мужской
Отец
Пуляев Василий Петров
1830 г.р.
Мать
(Пуляева) Наталья Данилова
Около 1834 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1858
Отец:
Пуляев Василий Петров
Мать:
Наталья Данилова
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