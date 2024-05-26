Копорева Мария Гавриловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиПосле 1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.05.1900 ст.
Спас-Утешенье, Рязанский уезд, Рязанская губерния
ГАРО ф 627 оп 280 д 618 Спас-Утешенье 1900, 1902-1903 поручители по жениху: деревни Ровной крестьяне: Михаил Максимовчи Копорев и Егор Максимович Копорев поручители по невесте: деревни Скиотовой крес... Показать все
Рождение ребёнка
05.10.1901 ст.
Отец ребёнка: Копорев Федор Максимович
ГАРО ф 627 оп 280 д 617 Спас-Утешенье 1895-1901 восприемники: деревни Глядковой крестьянин Григорий Федорович Сватов(?) и деревни Ровной крестьянка Анна Николаевна Копорева
Рождение ребёнка
27.02.1904 ст.
Сын: Копорев Василий Федорович
Отец ребёнка: Копорев Федор Максимович
ГАРО ф 627 оп 280 д 619 Спас-Утешенье 1904-1907 восприемники: деревни Глядкова(?) крестьянин Григорий Федорович Св...тов(?) и деревни Ровной крестьянка Анна Николаевна Копорева есть отметка о выдаче... Показать все
Рождение ребёнка
06.10.1906 ст.
Дочь: Копорева Марфа Федоровна
Отец ребёнка: Копорев Федор Максимович
ГАРО ф 627 оп 280 д 619 Спас-Утешенье 1904-1907 восприемники: деревни Глядковой крестьянин Григорий Федорович Св...тов(?) и деревни Дедюхиной крестьянка Мария Евсеевна Панфилова
Рождение ребёнка
15.01.1910 ст.
Сын: Копорев Александр Федорович
Отец ребёнка: Копорев Федор Максимович
ГАРО ф 627 оп 270 д 46 к №11 Спас-Утешенье 1908-1910 восприемники: деревни Гляткова крестьянин Григорий Федорович Светов(?) и деревни Ровной крестьянка Ксения Акимовна Сухова есть отметка о выдаче с... Показать все
Рождение ребёнка
25.07.1912 ст.
Дочь: Копорева Анна Федоровна
Отец ребёнка: Копорев Федор Максимович
ГАРО ф 627 оп 270 д 129 Спас-Утешенье 1911-1914 восприемники: деревни Ровное крестьянин Иван Егорович Копорев и крестьянка Ксения Акимовна Сухова есть отметка о выдаче справки/свидетельства в 1930
Рождение ребёнка
24.04.1915 ст.
Сын: Копорев Николай Федорович
Отец ребёнка: Копорев Федор Максимович
ГАРО ф 627 оп 270 д 130 Спас-Утешенье 1915-1918 восприемники: деревни Ровное крестьянин Илья Яковлевич Копорев и крестьянка Ксения Акимовна Сухова есть отметка о выдаче справки/свидетельства в 1928
Смерть
После 1918
упоминается в 1918 в: ГАРО ф 627 оп 270 д 130 Спас-Утешенье 1915-1918