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Копорева Мария Гавриловна

Место рождения

Дедюхино, Рязанский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

После 1918

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Дедюхино, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
14.05.1900 ст.

Муж: Копорев Федор Максимович

Спас-Утешенье, Рязанский уезд, Рязанская губерния
ГАРО ф 627 оп 280 д 618 Спас-Утешенье 1900, 1902-1903 поручители по жениху: деревни Ровной крестьяне: Михаил Максимовчи Копорев и Егор Максимович Копорев поручители по невесте: деревни Скиотовой крес... Показать все
Рождение ребёнка
05.10.1901 ст.

Сын: Копорев Сергей Федорович

Отец ребёнка: Копорев Федор Максимович

Ровное, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф 627 оп 280 д 617 Спас-Утешенье 1895-1901 восприемники: деревни Глядковой крестьянин Григорий Федорович Сватов(?) и деревни Ровной крестьянка Анна Николаевна Копорева
Рождение ребёнка
27.02.1904 ст.

Сын: Копорев Василий Федорович

Отец ребёнка: Копорев Федор Максимович

Ровное, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф 627 оп 280 д 619 Спас-Утешенье 1904-1907 восприемники: деревни Глядкова(?) крестьянин Григорий Федорович Св...тов(?) и деревни Ровной крестьянка Анна Николаевна Копорева есть отметка о выдаче... Показать все
Рождение ребёнка
06.10.1906 ст.

Дочь: Копорева Марфа Федоровна

Отец ребёнка: Копорев Федор Максимович

Ровное, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф 627 оп 280 д 619 Спас-Утешенье 1904-1907 восприемники: деревни Глядковой крестьянин Григорий Федорович Св...тов(?) и деревни Дедюхиной крестьянка Мария Евсеевна Панфилова
Рождение ребёнка
15.01.1910 ст.

Сын: Копорев Александр Федорович

Отец ребёнка: Копорев Федор Максимович

Ровное, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф 627 оп 270 д 46 к №11 Спас-Утешенье 1908-1910 восприемники: деревни Гляткова крестьянин Григорий Федорович Светов(?) и деревни Ровной крестьянка Ксения Акимовна Сухова есть отметка о выдаче с... Показать все
Рождение ребёнка
25.07.1912 ст.

Дочь: Копорева Анна Федоровна

Отец ребёнка: Копорев Федор Максимович

Ровное, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф 627 оп 270 д 129 Спас-Утешенье 1911-1914 восприемники: деревни Ровное крестьянин Иван Егорович Копорев и крестьянка Ксения Акимовна Сухова есть отметка о выдаче справки/свидетельства в 1930
Рождение ребёнка
24.04.1915 ст.

Сын: Копорев Николай Федорович

Отец ребёнка: Копорев Федор Максимович

Ровное, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф 627 оп 270 д 130 Спас-Утешенье 1915-1918 восприемники: деревни Ровное крестьянин Илья Яковлевич Копорев и крестьянка Ксения Акимовна Сухова есть отметка о выдаче справки/свидетельства в 1928
Смерть
После 1918
упоминается в 1918 в: ГАРО ф 627 оп 270 д 130 Спас-Утешенье 1915-1918

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