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Косоваров Николай Иванович

Место рождения

с.Осовик, Брянской области, РСФСР

Дата рождения

1958

Дата смерти

2008

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: Косоваров Иван Семёнович

Мать: Косоварова Раиса Александровна

с.Осовик, Брянской области, РСФСР
Рождение ребёнка
25.02.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Смоленск, Смоленской области
Рождение ребёнка
03.10.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Смоленск, Смоленской области
Рождение ребёнка
03.10.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Смоленск, Смоленской области
Смерть
2008
смоленск
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Брянская обл. Рогнединский р-он, с.Осовик
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