Алексей Иосифов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Иосифов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Алексей Иосифович (1717 - ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Закедья Ростовского уезда. 1 декабря 1763 года отрешен от должности и лишен сана. О жене его данных нет. Дети: ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: Иван Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Иван Алексеевич (1742 - 1785) Родился в семье священника села Закедья Ростовского уезда1 Алексея Иосифовича. Служил пономарем в том же селе. Жена его Екатерина Иосифовна (1745-1785), дочь священника И... Показать все
Смерть
Неизвестно

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