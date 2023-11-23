Алексей Иосифов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Алексей Иосифович (1717 - ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Закедья Ростовского уезда. 1 декабря 1763 года отрешен от должности и лишен сана. О жене его данных нет. Дети: ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1742
Сын: Иван Алексеев
Мать ребёнка: не указана
Иван Алексеевич (1742 - 1785) Родился в семье священника села Закедья Ростовского уезда1 Алексея Иосифовича. Служил пономарем в том же селе. Жена его Екатерина Иосифовна (1745-1785), дочь священника И... Показать все
Смерть
Неизвестно