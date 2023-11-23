Михаил Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Михаил Михайлович (1758 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Пономарь, а затем - дьякон Воскресенского погоста на Пуре Ростовского уезда. Жена его Матрона Аврамовна (1759-?), дочь дьякона... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Аврамова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Прасковья Михайлова
Мать ребёнка: Матрона Аврамова
Работа или профессия
Между 1782 и 1795
пономарь, а затем дьякон
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Матрона Аврамова
Пурский Кузьма Михайлович (1783 — ?) Родился в семье дьякона Воскресенского погоста на Пуре Ростовского уезда Михаила Михайловича. Обучался в Ярославской духовной семинарии. В 1805 году определен на д... Показать все
Рождение ребёнка
1794
Сын: Василий Николаев
Мать ребёнка: Матрона Аврамова
Смерть
Неизвестно