Михаил Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1759 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Михаил Михайлович (1758 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Пономарь, а затем - дьякон Воскресенского погоста на Пуре Ростовского уезда. Жена его Матрона Аврамовна (1759-?), дочь дьякона... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Аврамова

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Прасковья Михайлова

Мать ребёнка: Матрона Аврамова

Работа или профессия
Между 1782 и 1795
пономарь, а затем дьякон
Рождение ребёнка
1783

Сын: Пурский Кузьма Михайлов

Мать ребёнка: Матрона Аврамова

Пурский Кузьма Михайлович (1783 — ?) Родился в семье дьякона Воскресенского погоста на Пуре Ростовского уезда Михаила Михайловича. Обучался в Ярославской духовной семинарии. В 1805 году определен на д... Показать все
Рождение ребёнка
1794

Сын: Василий Николаев

Мать ребёнка: Матрона Аврамова

Смерть
Неизвестно

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