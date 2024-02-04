Абрамова Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбрамова Елена Петровна

Абрамова Елена Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Николаева Ольга Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Илья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абрамова Дарья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Арсений

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абрамова Полина

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Роман

Мы используем куки для улучшения работы сайта.