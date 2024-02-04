Абрамова Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамов Илья
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абрамова Дарья
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамов Арсений
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абрамова Полина
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абрамов Роман