Пинчукова Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пинчукова Галина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.05.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пинчуков Николай Николаевич

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