Свешников Дмитрий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешников Дмитрий Фёдорович

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Место рождения

Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя

Дата рождения

1768

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Свешников Фёдор Афанасьевич

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1799

Дочь: (Свешникова) Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Свешников Родион Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Свешникова) Аксинья Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1814

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