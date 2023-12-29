Свешников Дмитрий Фёдорович
Место рожденияДорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Дата рождения1768
Дата смерти1814
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Свешников Фёдор Афанасьевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1799
Дочь: (Свешникова) Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Свешников Родион Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Свешникова) Аксинья Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана