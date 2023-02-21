Сахарова Мавра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахарова Мавра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1821

Муж: Сахаров Афанасий Яковлев

Рождение ребёнка
1822

Сын: Сахаров Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Сахаров Афанасий Яковлев

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Анна Афанасьева

Отец ребёнка: Сахаров Афанасий Яковлев

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Сахаров Платон Афанасьевич

Отец ребёнка: Сахаров Афанасий Яковлев

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Сахаров Яков Афанасьевич

Отец ребёнка: Сахаров Афанасий Яковлев

Смерть
До 1850
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