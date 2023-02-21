Сахарова Мавра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1821
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Сахаров Афанасий Яковлев
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Анна Афанасьева
Отец ребёнка: Сахаров Афанасий Яковлев
Рождение ребёнка
1829
Сын: Сахаров Платон Афанасьевич
Отец ребёнка: Сахаров Афанасий Яковлев
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Сахаров Афанасий Яковлев
Смерть
До 1850