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Кийков Фома Никитович

Место рождения

Ростовская обл., Тарасовский р-н, Курнако-Липовский с/с.

Дата рождения

1896

Дата смерти

?.07.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасова (Кийкова) Екатерина Фоминична

Мать ребёнка: Кийкова (ЕвстиЕГнеева) Феодосия Андреевна

Военная служба
Неизвестно
Клийков Фома Никитович Списки призыва и демобилизации Тип документа: Список демобилизованных Дата рождения: __.__.1896 Место рождения: Ростовская обл., Тарасовский р-н, с. Курнолицы Дата призыва: __.0... Показать все
Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кийкова (ЕвстиЕГнеева) Феодосия Андреевна

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кийкова (ЕвстиЕГнеева) Феодосия Андреевна

Смерть
?.07.1943

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