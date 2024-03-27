Кийков Фома Никитович
Место рожденияРостовская обл., Тарасовский р-н, Курнако-Липовский с/с.
Дата рождения1896
Дата смерти?.07.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасова (Кийкова) Екатерина Фоминична
Мать ребёнка: Кийкова (ЕвстиЕГнеева) Феодосия Андреевна
Военная служба
Неизвестно
Клийков Фома Никитович Списки призыва и демобилизации Тип документа: Список демобилизованных Дата рождения: __.__.1896 Место рождения: Ростовская обл., Тарасовский р-н, с. Курнолицы Дата призыва: __.0... Показать все
Рождение ребёнка
1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кийкова (ЕвстиЕГнеева) Феодосия Андреевна
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кийкова (ЕвстиЕГнеева) Феодосия Андреевна
Смерть
?.07.1943