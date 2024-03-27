Аипов Мингач Камалетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аипов Мингач Камалетдинович

Место рождения

Кирюшкино (Кире-авыл) Хвалынского уезда Саратовской губернии

Дата рождения

1904

Дата смерти

?.02.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Кирюшкино (Кире-авыл) Хвалынского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
01.07.1936

Сын: Аюпов Рафат Мингажевич

Мать ребёнка: не указана

с.Кирюшкино (тат. Киреавыл) Старокулаткинском районе Ульяновской области
Смерть
?.02.1943
Причина смерти: пропал без вести
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