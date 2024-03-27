Аипов Мингач Камалетдинович
Место рожденияКирюшкино (Кире-авыл) Хвалынского уезда Саратовской губернии
Дата рождения1904
Дата смерти?.02.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Кирюшкино (Кире-авыл) Хвалынского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
01.07.1936
с.Кирюшкино (тат. Киреавыл) Старокулаткинском районе Ульяновской области
Смерть
?.02.1943
Причина смерти: пропал без вести