Калюшев Сабир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калюшев Сабир

Место рождения

г.Оренбург, Оренбургская область, РСФСР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1955 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

г.Оренбург, Оренбургская область, РСФСР
Рождение ребёнка
25.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калюшева Фаузия Ахмадулловна

г.Оренбург, Оренбургская область, РСФСР
Рождение ребёнка
1955

Сын: Калюшев Дамир Сабирович

Мать ребёнка: Калюшева Фаузия Ахмадулловна

г.Оренбург, Оренбургская область, РСФСР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рашида Сабировна

Мать ребёнка: Калюшева Фаузия Ахмадулловна

г.Оренбург, Оренбургская область, РСФСР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калюшева Фаузия Ахмадулловна

Смерть
Неизвестно
г.Оренбург, Оренбургская область, РСФСР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Оренбург, Оренбургская область, РСФСР
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