Калюшев Сабир
Место рожденияг.Оренбург, Оренбургская область, РСФСР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.09.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калюшева Фаузия Ахмадулловна
г.Оренбург, Оренбургская область, РСФСР
Рождение ребёнка
1955
Мать ребёнка: Калюшева Фаузия Ахмадулловна
г.Оренбург, Оренбургская область, РСФСР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рашида Сабировна
Мать ребёнка: Калюшева Фаузия Ахмадулловна
г.Оренбург, Оренбургская область, РСФСР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
г.Оренбург, Оренбургская область, РСФСР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Оренбург, Оренбургская область, РСФСР