Белянина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Белянин Тимофей Самуилов
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Белянин Тимофей Самуилов
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: (Белянина) Екатерина Тимофеева
Отец ребёнка: Белянин Тимофей Самуилов
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Белянин Тимофей Самуилов
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Белянин Андрей Тимофеевич
Отец ребёнка: Белянин Тимофей Самуилов
Смерть
Неизвестно