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Белянина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белянин Василий Тимофеев

Отец ребёнка: Белянин Тимофей Самуилов

Рождение ребёнка
1878

Сын: Белянин Павел Тимофеев

Отец ребёнка: Белянин Тимофей Самуилов

Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: (Белянина) Екатерина Тимофеева

Отец ребёнка: Белянин Тимофей Самуилов

Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1886

Сын: Белянин Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Белянин Тимофей Самуилов

Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Белянин Андрей Тимофеевич

Отец ребёнка: Белянин Тимофей Самуилов

Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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