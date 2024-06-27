Кабатова (Чуманова) Стефанида Ивановна До 1808 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКабатова (Чуманова) Стефанида Ивановна

Кабатова (Чуманова) Стефанида Ивановна

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

До 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1808

Отец: Чуманов Иван Яковлевич

Мать: Чуманова (Овсянникова) Прасковья Егоровна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
19.04.1825 ст.

Муж: Кабатов Артемий Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Венчание проходило в Воскресенской церкви села. Поручителями при венчании были села Богородского, со стороны жениха, крестьяне: Иван Иванович Кабатов, Иван Петрович, Иван Иванович Биткины; Со стороны ... Показать все
Рождение ребёнка
24.01.1830 ст.

Сын: Кабатов Иван Артемьевич

Отец ребёнка: Кабатов Артемий Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.950, л.311 об.).
Рождение ребёнка
1832

Сын: Кабатов Сергей Артемьевич

Отец ребёнка: Кабатов Артемий Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.11.1835 ст.

Сын: Кабатов Николай Артемьевич

Отец ребёнка: Кабатов Артемий Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.1028, л.321 об.).
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.