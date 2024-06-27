Кабатова (Чуманова) Стефанида Ивановна
Место рождения
Дата рожденияДо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1808
Бракосочетание
19.04.1825 ст.
Венчание проходило в Воскресенской церкви села. Поручителями при венчании были села Богородского, со стороны жениха, крестьяне: Иван Иванович Кабатов, Иван Петрович, Иван Иванович Биткины; Со стороны ... Показать все
Рождение ребёнка
24.01.1830 ст.
Отец ребёнка: Кабатов Артемий Иванович
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.950, л.311 об.).
Рождение ребёнка
1832
Сын: Кабатов Сергей Артемьевич
Отец ребёнка: Кабатов Артемий Иванович
Рождение ребёнка
11.11.1835 ст.
Сын: Кабатов Николай Артемьевич
Отец ребёнка: Кабатов Артемий Иванович
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.1028, л.321 об.).
Смерть
Неизвестно