Посаженников Кирил Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Посаженников Кирил Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Посаженников Осип Кирилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Матрона Кирилловна

Мать ребёнка: Посаженникова Параскова Михайловна

Рождение ребёнка
1758

Сын: Посаженников Никита Кирилович

Мать ребёнка: Посаженникова Параскова Михайловна

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Устинья Кирилловна

Мать ребёнка: Посаженникова Параскова Михайловна

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Ефимия Кирилловна

Мать ребёнка: Посаженникова Параскова Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Посаженникова Параскова Михайловна

Смерть
Неизвестно
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