Посаженников Кирил Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Посаженников Осип Кирилович
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Матрона Кирилловна
Мать ребёнка: Посаженникова Параскова Михайловна
Рождение ребёнка
1758
Сын: Посаженников Никита Кирилович
Мать ребёнка: Посаженникова Параскова Михайловна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Устинья Кирилловна
Мать ребёнка: Посаженникова Параскова Михайловна
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Ефимия Кирилловна
Мать ребёнка: Посаженникова Параскова Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно