Келларева (Сарайкина) Дария Степановна 15.03.1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Келларева (Сарайкина) Дария Степановна

Место рождения

Сердобск, Сердобский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

15.03.1906

Дата смерти

21.03.2000

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Сердобск, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Александр Николаевич

Рождение ребёнка
11.02.1928

Дочь: Лукина (Николаева) Мария Александровна

Отец ребёнка: Николаев Александр Николаевич

деревня Александровка, Уметского района, Тамбовской губернии
Рождение ребёнка
03.09.1934

Дочь: Пигарева (Николаева) Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Николаев Александр Николаевич

деревня Александровка, Уметского района, Тамбовской губернии
Рождение ребёнка
21.11.1945

Сын: Келларев Юрий Иванович

Отец ребёнка: Келларев Иван Алексеевич

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Смерть
21.03.2000
город Ревда Свердловской области

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