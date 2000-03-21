Келларева (Сарайкина) Дария Степановна
Место рождения
Дата рождения15.03.1906
Дата смерти21.03.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.02.1928
Дочь: Лукина (Николаева) Мария Александровна
Отец ребёнка: Николаев Александр Николаевич
деревня Александровка, Уметского района, Тамбовской губернии
Рождение ребёнка
03.09.1934
Дочь: Пигарева (Николаева) Клавдия Александровна
Отец ребёнка: Николаев Александр Николаевич
деревня Александровка, Уметского района, Тамбовской губернии
Рождение ребёнка
21.11.1945
Отец ребёнка: Келларев Иван Алексеевич
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Смерть
21.03.2000
город Ревда Свердловской области