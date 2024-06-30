Погудина Надежда Олеговна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.01.?
Дочь: Новикова Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Нечаев Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
07.09.1975
Сын: Нечаев Денис Владимирович
Отец ребёнка: Нечаев Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
31.01.1978
Дочь: Новикова Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Нечаев Владимир Николаевич