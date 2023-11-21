Самойлов Иван Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиДо 1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.09.1930
Дочь: Гулова Екатерина
Мать ребёнка: Самойлова Василиса Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьева Антонина
Мать ребёнка: Самойлова Василиса Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1957
Похороны
Неизвестно
старое кладбище