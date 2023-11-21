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Самойлов Иван Артемьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

До 1957

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1930

Дочь: Гулова Екатерина

Мать ребёнка: Самойлова Василиса Васильевна

Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьева Антонина

Мать ребёнка: Самойлова Василиса Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самойлова Василиса Васильевна

Смерть
До 1957
Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область
Похороны
Неизвестно
Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область
старое кладбище
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